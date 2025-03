Abbiati: “Milan, brutto l’anno da club manager. Ma se mi chiamasse ora …”

Sul ruolo in cui si vedrebbe se dovesse rientrare nel mondo del calcio: “Club manager direi di no (ride, n.d.r.) e forse non ero nemmeno in grado di farlo. È un ruolo che richiede pazienza, devi essere un grande mediatore e io di pazienza non ne ho. Per me se qualcosa è “a”, resta “a”. Quindi, se mai tornassi, di certo non dietro la scrivania. Ho assistito a qualche trattativa con Mirabelli: il più delle volte mi sarei alzato”.