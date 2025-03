Milan, ecco quattro buoni motivi per portarti a casa la Coppa Italia

Milan, vinci la Coppa Italia! Guarda quanto potresti ottenere — Si tratterebbe del secondo trofeo dell'era RedBird, del 51° complessivo del Milan nella sua storia ed andrebbe a fare il paio con la Supercoppa Italiana vinta nello scorso mese di gennaio a Riyadh (Arabia Saudita). Curiosità: il Milan non centra un 'double' dalla stagione 2007-2008: all'epoca vinse Supercoppa Europea per Mondiale per Club. Oggi sarebbero vittorie in tono minori, ma sempre di coppe in bacheca si tratta.

La seconda ragione per cui vincere la Coppa Italia, per il Milan, sarebbe un toccasana è perché darebbe diritto alla partecipazione alla Supercoppa Italiana nella prossima stagione. Della quale ancora non è sicura la formula: potrebbe rimanere la 'Final Four' (come nelle ultime due edizioni) o tornare alla finale secca tra i vincitori della Serie A e i vincitori della Coppa Italia. Nel primo caso, al Diavolo potrebbe persino bastare arrivare in finale; nel secondo caso deve vincere il trofeo.

Vincere la Coppa Italia, poi, qualificherebbe di diritto il Milan all'edizione 2025-2026 dell'Europa League. Sfumata, ormai, la qualificazione in Champions League (sembrano obiettivamente troppi gli 11 punti di scarto dalla Juventus, quarta in classifica in campionato), il Milan può tentare di accedere alla UEL anche tramite il piazzamento in Serie A e ci proverà fino alla fine. Ma la doppia semifinale contro l'Inter e l'eventuale vittoria in finale del trofeo nazionale contro Bologna o Empoli potrebbe spalancare la strada dell'Europa al Milan già il 14 maggio.

Trofei, partecipazioni a tornei, soldi nelle casse — La quarta e ultima ragione affinché il Milan si porti a casa la Coppa Italia è di natura economica. Il Milan, per essere arrivato in semifinale, ha già messo in tasca 3 milioni di euro, ai quali va aggiunto l'incasso dal botteghino per le partite di 'San Siro' contro Sassuolo (6-1) e Roma (3-1). Raggiungere la finale varrebbe altri 2 milioni di euro, alzare la coppa altri 4,6. Di fatto, portando a casa il trofeo, il club di Via Aldo Rossi sommerebbe circa 11-12 milioni di euro di ulteriori introiti.

Senza considerare che, aprendosi la strada alla partecipazione alla Supercoppa Italiana 2026 ed all'Europa League 2025-2026, il Milan avrebbe modo di continuare a generare soldi per prendere parte ai tornei, per eventuali passaggi del turno, vittorie delle partite e via discorrendo.