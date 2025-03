Il 17 marzo 1907: L’ultimo gol di Herbert Kilpin con la maglia rossonera

Il 17 marzo 1907, una data che rimarrà indelebile nella storia del Milan e del calcio italiano, si è svolta una partita memorabile: il Milan affronta l'Andrea Doria nel match valido per la seconda giornata del girone finale del campionato di Prima Categoria, l’antecedente dell'attuale Serie A. A pochi minuti dalla fine, la figura leggendaria di Herbert Kilpin , fondatore e giocatore simbolo del club, ha messo la firma su quello che sarebbe stato il suo ultimo gol con la maglia rossonera.

Il Milan, reduce da una grande stagione e con la vittoria in questo incontro ormai nelle mani, stava dominando grazie a una prestazione corale straordinaria. La squadra milanista aveva già realizzato quattro gol, frutto delle doppiette di Madler e Imhoff, quando all'86' il capitano inglese si è fatto trovare pronto per siglare il gol del definitivo 5-0. Un gol che non solo ha chiuso la partita, ma ha anche rappresentato un commiato simbolico da parte di Kilpin, che con questa rete avrebbe salutato i campi di gioco.