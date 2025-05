Ibrahimovic sulla stagione del Milan: “Non era quello che sognavamo, ma ci rialzeremo!”

"Questa non era la stagione che sognavamo. Non era quello per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale di coppa persa - non abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d'arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione costruisce il nostro futuro. Avremo anche perso la battaglia quest'anno, ma il futuro ci dirà chi vince la guerra. Ci rialziamo, cresciamo, e torniamo più forti. Forza acmilan - sempre."