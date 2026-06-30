La spedizione di Zlatan Ibrahimovic negli Stati Uniti continua a far discutere. Lo scorso 12 giugno, il Senior Advisor di RedBird è volato oltreoceano per commentare i Mondiali sulle reti di 'Fox Sports', ma nel giro di poche settimane è già finito al centro di diverse polemiche. Questa volta, a far discutere sono state le parole pronunciate sul CT dell'Olanda Ronald Koeman al termine del match contro il Marocco.

Olanda-Marocco, la cronaca del match

Le parole di Ibrahimovic al termine del match

"Questa sconfitta è colpa di Koeman, perché non riconosco più la Nazionale olandese. Hanno perso giocando con un'identità che non è quella dell'Olanda, e questo mi fa infuriare. A me hanno sempre insegnato: attaccare, attaccare, attaccare. Oggi Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere. Mentre l'Olanda gioca sempre per vincere. Se si perde, almeno si perda mantenendo la propria identità e senza cambiarla. Questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Si vedeva dal loro gioco che non erano a loro agio. Nessun possesso palla, nessun attacco. Tutto è andato molto male, ed è stata tutta colpa di Koeman”

Il primo sedicesimo di finale della Coppa del Mondo 2026 ha vistoaffrontarsi all'Estadio Monterrey di Guadalupa. Dopo essere passati in vantaggio al 72' minuto con Cody Gakpo, gli 'Oranje' disi sono fatti rimontare dalla selezione marocchina, che ha portato la sfida fino ai. Ai penalty, la Nazionale nordafricana si è imposta per 3-2, condannando Reijnders e compagnidal Mondiale.Al termine della sfida,ha accusatodi difensivismo, paragonandolo ad un allenatore italiano "che gioca per non perdere". I tifosi del Milan (e non solo) hanno subito pensato a

Le statistiche della gara che avvalorano la tesi di Ibrahimovic:

Tiri totali: Olanda 7 | Marocco 12

Olanda 7 | Marocco 12 Tiri in porta: Olanda 3 | Marocco 6

Olanda 3 | Marocco 6 Possesso palla: Olanda 30% | Marocco 70%

Olanda 30% | Marocco 70% Passaggi: Olanda 356 | Marocco 780

I dissidi tra Ibrahimovic e Allegri

Nella seconda metà della stagione,ha iniziato a interferire nelle questioni di campo, telefonando direttamente aper fornire consigli tattici, contribuendo alla confusione della squadra. Inoltre,avrebbe scoperto contatti frequenti tra lo svedese e, suo noto detrattore da tempi non sospetti. Le tensioni tra i due hanno raggiunto l'apice prima del match di ritorno contro il Napoli, quandosarebbero quasi venuti alle mani per una decisione legata alla scelta del terzo portiere. La posizione dell'ex calciatore svedese è stata decisiva per l'esonero del tecnico toscano, che probabilmente avrebbe lasciato ilanche in caso di qualificazione in Champions League.