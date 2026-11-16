Omari Hutchinson e Koni De Winter incontreranno i tifosi del Milan nel periodo di sosta per le Nazionali: tutte le informazioni utili per assistere all'evento
Milan, De Winter acclamato regala la maglia rossonera ai tifosi | PM
Durante la sosta nazionali c'è chi è partito e chi è rimasto a Milanello. Koni De Winter e Omari Hutchinson non hanno preso parte agli impegni di Belgio e Inghilterra, ma nei prossimi giorni si presteranno ad un'iniziativa per incontrare dal vivo i tifosi del Milan.
Hutchinson e De Winter incontrano i tifosi del MilanMartedì 17 novembre, alle ore 17:00, al Milan Store San Babila di Galleria San Carlo (MI), ci saranno De Winter e Hutchinson. Per partecipare all'evento con il difensore belga e l'esterno inglese sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 60 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di martedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. I due giocatori rossoneri saranno disponibili per foto e autografi con i milanisti che si presenteranno all'appuntamento
De Winter e gli screzi con il BelgioDe Winter ha deciso di non rispondere alla chiamata da parte del Belgio. Tra le possibili cause legate al rifiuto del difensore potrebbe esserci lo scarso minutaggio raccolto nell'ultimo periodo in Nazionale. Nel mese di ottobre, durante la prima sosta, il CT Mark Van Bommel ha lasciato in panchina il classe 2004 per tutte e quattro le partite giocate dai 'Diavoli Rossi'.
Hutchinson, un avvio di stagione da jolly offensivoArrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest negli ultimi giorni di mercato, Hutchinson si sta rivelando un calciatore utile nel sistema di Ruben Amorim. L'inglese ha collezionato 1 gol e 1 assist in 11 presenze, giocando prevalentemente come trequartista di destra. Per trattenere il classe 2003 a Milano, la società rossonera dovrà versare 40 milioni di euro nelle casse del club inglese: un investimento importante, che l'ex Chelsea e Arsenal dovrà conquistarsi sul campo nel corso della stagione.
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