Durante la sosta nazionali c'è chi è partito e chi è rimasto a Milanello. Koni De Winter e Omari Hutchinson non hanno preso parte agli impegni di Belgio e Inghilterra, ma nei prossimi giorni si presteranno ad un'iniziativa per incontrare dal vivo i tifosi del Milan.

Hutchinson e De Winter incontrano i tifosi del Milan

De Winter e gli screzi con il Belgio

Hutchinson, un avvio di stagione da jolly offensivo