Omari Hutchinson si prepara ad incontrare i tifosi del Milan: la data e la sede del meet & greet
In attesa dell’esordio Omari Hutchinson si prepara ad incontrare il popolo rossonero. Dopo l'ufficialità del trasferimento, le prime sedute a Milanello e la convocazione per la trasferta contro la Juventus, l'esterno offensivo inglese abbraccerà i tifosi nel cuore di Milano. L'evento chiude il ciclo di appuntamenti dedicati ai nuovi acquisti della sessione estiva di calciomercato.
Milan, chi è HutchinsonCresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, Hutchinson si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizza 14 gol e 8 assist in 82 presenze, portando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segno una rete e 8 assist con la maglia dei 'The Reds'. Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste da Ruben Amorim per il famoso 'trequartista di piede mancino'.
Milan, Hutchinson incontra i tifosi: i dettagli dell’eventoHutchinson incontrerà i tifosi rossoneri mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 17:30. La sede scelta per l'iniziativa è il Flagship Store del Milan, situato in via Dante 12, a Milano. Il classe 2003, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, sarà a disposizione dei sostenitori per foto e autografi.
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