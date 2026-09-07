In attesa dell’esordio Omari Hutchinson si prepara ad incontrare il popolo rossonero. Dopo l'ufficialità del trasferimento, le prime sedute a Milanello e la convocazione per la trasferta contro la Juventus, l'esterno offensivo inglese abbraccerà i tifosi nel cuore di Milano. L'evento chiude il ciclo di appuntamenti dedicati ai nuovi acquisti della sessione estiva di calciomercato.

Milan, chi è Hutchinson

Milan, Hutchinson incontra i tifosi: i dettagli dell’evento

Cresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea,si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizzaportando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segnocon la maglia dei 'The Reds'Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste daper il famoso 'trequartista di piede mancino'.incontrerà i tifosi rossoneriLa sede scelta per l'iniziativa è ilIl classe 2003, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, sarà a disposizione dei sostenitori per foto e autografi.