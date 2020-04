Hammarby, volano i ricavi: l’effetto Ibrahimovic sul club è importante

NEWS DALL’ESTERO – Secondo il giornale svedese Aftonbladet, l’Hammarby, da quando il nome di Zlatan Ibrahimovic gravita intorno al club ha aumentato i ricavi di circa 100 milioni di corone svedesi, quasi 10 milioni di euro.

Il suo ‘marchio’ ha rivitalizzato una società in grande difficoltà dal punto di vista economico. Nel calcio giallo-blu della Svezia, circolano molti meno soldi che nella nostra Serie A, perciò i quasi 10 milioni di euro in più, rappresentano un importantissimo ricavo per il club.

Ricordiamo che Ibrahimovic è diventato socio dell’Hammarby, e con la squadra bianco-verde si sta allenando in questi giorni di lontananza da Milano. Il suo rientro in Italia è questione di giorni. Si attende solo il via libera della ripresa degli allenamenti post stop a causa del Coronavirus.

Per saperne di più sul rientro a Milano di Ibrahimovic, continua a leggere qui >>

