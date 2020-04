Milan, Ibrahimovic dribbla il rientro: ecco quando farà ritorno in Italia

NEWS MILAN – Mentre tutti i suoi compagni di squadra (12 in tutto) che avevano deciso di ricongiungersi con le rispettive famiglie all’estero stanno facendo ritorno in Italia, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di restare in Svezia in attesa che venga decisa dal governo del calcio una data ufficiale sulla ripresa degli allenamenti.

Il Milan aveva fissato la deadline sul rientro dei propri calciatori alla data di domani, giovedì 23 aprile 2020, ma l’unico che non la rispetterà sarà proprio lo svedese. Pure Kessie, che sembrava avesse incontrato qualche problema circa il suo rientro, sembrerebbe abbia risolto per il meglio. Così rimane solo l’attaccante svedese, che di rientrare senza una data certa sulla ripresa non ne ha intenzione.

Diserzione? Mal di pancia da ultimi spiccioli in rossonero? Niente di tutto questo, ma solo una semplice constatazione sulla differenza di vita che Zlatan farebbe in Italia oggi rispetto a Stoccolma. E allora il Milan attende di sapere una data ufficiale, consapevole che Ibra non è un giocatore come gli altri e che se si continuerà ad allenare anche su campo, si potrà presentare decisamente più in forma una volta che si riprenderà a giocare.

Una decisione che vede il Milan consapevole e tranquillo, dunque, e non irritato. Al suo ritorno, poi, si potrà iniziare a parlare del suo futuro, con l’amministratore delegato Ivan Gazidis che lo aspetta per un incontro di chiarimento. La società, tuttavia, come riporta la Gazzetta questa mattina, prenderà una decisione sul rinnovo dello svedese solamente al termine del campionato, non prima. Il Milan per ora non ha preso alcuna decisione e non ha avanzato nessuna proposta né a Zlatan né al suo agente Mino Raiola. Intanto, ecco la foto del ritorno in Italia di Calhanoglu>>>

