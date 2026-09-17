Lewis Hamilton entra in affari con il proprietario del Milan Gerry Cardinale. La Dawn Apollo Studios, casa di produzione del pilota di Formula 1, ha raggiunto un accordo pluriennale con Skydance Sports per la creazione di contenuti cinematografici e televisivi a tema sportivo. Skydance fa parte del gruppo Paramount Skydance, società in cui RedBird Capital Partners investe dal 2019.

Hamilton e Cardinale soci in affari

"Ho sempre creduto che le storie possano aiutare le persone a vedere il mondo diversamente e a innescare conversazioni importanti".

Il commento del presidente di Skydance

"Lewis ha ridefinito ciò che è possibile in F1, e quella stessa ambizione implacabile, l'attenzione per i dettagli e un senso creativo unico lo rendono un partner naturale per noi nell'intrattenimento di alta gamma".

I prossimi passaggi

L'accordo prevede la realizzazione di film, serie e progetti d'animazione, con il pilota della Ferrari nel ruolo di produttore esecutivo. La collaborazione potrà essere estesa anche verso settori come i videogiochi e i prodotti di consumo.Skydance Sports gestisce diverse produzioni legate alle grandi leghe americane e ad atleti di profilo internazionale, tra cui il quarterback della NFLRiconoscendo la granddezza di Hamilton, il presidenteha dichiarato:Al fianco dici sarà la veterana dinel ruolo di Senior Vice President dello sviluppo. La pianificazione dei prossimi contenuti punta alla valorizzazione diproseguendo sulla linea del film ‘F1’, prodotto per Apple e interpretata da Brad Pitt.