L'accordo tra Dawn Apollo Studios e Skydance Sports dà il via ad una collaborazione tra Lewis Hamilton e il fondo RedBird guidato da Gerry Cardinale

Matteo Chini
- Milano
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Lewis Hamilton entra in affari con il proprietario del Milan Gerry Cardinale. La Dawn Apollo Studios, casa di produzione del pilota di Formula 1, ha raggiunto un accordo pluriennale con Skydance Sports per la creazione di contenuti cinematografici e televisivi a tema sportivo. Skydance fa parte del gruppo Paramount Skydance, società in cui RedBird Capital Partners investe dal 2019.

Hamilton e Cardinale soci in affari

L'accordo prevede la realizzazione di film, serie e progetti d'animazione, con il pilota della Ferrari nel ruolo di produttore esecutivo. La collaborazione potrà essere estesa anche verso settori come i videogiochi e i prodotti di consumo. Hamilton ha commentato così la partneriship:
"Ho sempre creduto che le storie possano aiutare le persone a vedere il mondo diversamente e a innescare conversazioni importanti".
Lewis Hamilton e Gerry Cardinale

Il commento del presidente di Skydance

Skydance Sports gestisce diverse produzioni legate alle grandi leghe americane e ad atleti di profilo internazionale, tra cui il quarterback della NFL Josh Allen. Riconoscendo la granddezza di Hamilton, il presidente Jesse Sisgold ha dichiarato:
"Lewis ha ridefinito ciò che è possibile in F1, e quella stessa ambizione implacabile, l'attenzione per i dettagli e un senso creativo unico lo rendono un partner naturale per noi nell'intrattenimento di alta gamma".

I prossimi passaggi

Al fianco di Hamilton ci sarà la veterana di Fulwell Entertainment Naomi Wright nel ruolo di Senior Vice President dello sviluppo. La pianificazione dei prossimi contenuti punta alla valorizzazione di format originali per le piattaforme del gruppo Paramount, proseguendo sulla linea del film ‘F1’, prodotto per Apple e interpretata da Brad Pitt.

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