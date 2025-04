Gyokeres, l’erede di Haaland che stregò l’Europa: 95 gol in due anni

Segnare 60 gol in un anno solare è un'impresa da leggenda, riuscita nell'era recente solo a Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Ebbene, in questo ristrettissimo club di bomber implacabili, qualche mese fa ha fatto irruzione un nome nuovo: Viktor Einar Gyökeres. Con ben 62 reti nel 2024, l'attaccante svedese ha scolpito il suo nome nella storia del calcio, issandosi, almeno a livello statistico, sulle orme dei più grandi.

Il nuovo Haaland? Gyökeres da 95 gol in due anni: il Milan lo aveva adocchiato

Ma la fame di gol di Gyökeres non si è placata. Anzi, il 2025 lo vede proseguire la sua marcia inarrestabile: 25 gol in soli quattro mesi (20 in campionato, 1 in Champions League, 2 tra Coppa di Lega e Coppa del Portogallo), tanto da spodestare Salah dalla vetta della Scarpa d'Oro, nonostante un coefficiente del campionato portoghese inferiore. I suoi numeri nella Liga Portugal sono da capogiro: 38 centri, nessuno in Europa ha fatto meglio. Con la maglia dello Sporting Lisbona, il suo bottino complessivo recita 95 gol e 27 assist in sole 98 partite.