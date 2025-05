Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. La firma è arrivata in serata. E quasi in contemporanea arriva una notizia che scuote l'ambiente della Juventus: come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, i bianconeri vanno verso una rivoluzione dirigenziale. John Elkann avrebbe deciso di fare fuori anche l'attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli .

Juventus, caos Giuntoli! Per Allegri è un'altra possibile rivincita!

Questa può essere vista come un'altra rivincita per Massimiliano Allegri. Nonostante le tante difficoltà, la Juventus riuscì a qualificarsi in Champions League vincendo anche una Coppa Italia. Questo nonostante una squadra non proprio di alto livello e tanti ostacoli sul cammino per Allegri. L'allenatore allora bianconero sbottò poi durante la finale di Coppa contro l'Atalanta e fu mandato via dalla Juventus.