Milan, Allegri ritrova Ibrahimovic? “Gli dissi che aveva fatto ca**re lui”

Massimiliano Allegri sembra essere sempre più vicino al ritorno al Milan dopo 11 anni dall'esonero del gennaio 2014 e potrebbe ritrovare Zlatan Ibrahimovic, che aveva avuto come giocatore proprio in rossonero. Lo svedese, infatti, ha vissuto la sua prima parentesi nel Diavolo dal 2010 al 2012, in concomitanza con la presenza del tecnico livornese sulla panchina. Il loro rapporto, però, non è stato così idilliaco e infatti negli ultimi mesi, quando si vociferava in modo sommesso di questo possibile matrimonio tra le parti, molti storcevano il naso proprio per questo precedente.