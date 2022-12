Giroud ancora decisivo: gol e Francia in semifinale, Inghilterra eliminata

Ancora una volta è Olivier Giroud l'uomo copertina della Francia in questo Mondiale in Qatar: suo il gol decisivo per la vittoria sull'Inghilterra che vale il passaggio in semifinale. La partita si è conclusa sul punteggio di 2-1 per i francesi. Il primo gol lo ha segnato Aurelien Tchouameni, classe 2000 del Real Madrid, con un tiro dalla distanza che si è insaccato all'angolino. Poi al 54' Harry Kane, classe 1993 del Tottenham, ha realizzato un calcio di rigore e ha rimesso tutto in equilibrio.