Clamoroso derby di mercato: il Milan sfida l'Inter per il giovane difensore italiano

Calciomercato Milan: indiscrezioni dalla Germania per Luca Reggiani. Le caratteristiche del difensore perfetto come perno centrale nel 3-4-2-1 di Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il calciomercato estivo è finito, ma il Milan continua a lavorare mentre non si fermano le indiscrezioni per il futuro. Come riportato da fussballdaten.de, i rossoneri sono tra le squadre interessate a Luca Reggiani, difensore del Borussia Dortmund. Sul giocatore c'è anche il pressing dell'Inter e ci potrebbe quindi essere un derby futuro per assicurarsi il talento italiano.

Il Borussia Dortmund sta mantenendo una posizione molto chiara e non vuole cederlo in prestito: servirebbe un'offerta importante per convincere il club tedesco a rinunciare a Reggiani visto che si tratta di un difensore di assoluto talento e di prospettiva.

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I numeri di Luca Reggiani in Bundesliga su Sofascore

Ecco le statistiche del classe 2008 nella scorsa edizione della Bundesliga (dati dal sito Sofascore):
  • Partite: 8
  • Titolare: 6
  • Minuti totali giocati: 513
  • Tocchi a partita: 56.6
  • Passaggi accurati: 41.6 (88%)
  • Partite con porta inviolata: 2
  • Palloni recuperati a partita: 2.3
  • Dribbling subiti a partita: 0.5
  • Totale duelli vinti a partita: 3.1 (63%)

Identikit tattico: le doti del regista difensivo moderno

Luca Reggiani è un difensore, nato a Modena il 9 gennaio 2008, ed è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. E' un difensore moderno e sfrutta tre caratteristiche principali per il suo gioco. Ha un'ottima visione ed è bravissimo nei passaggi dal basso, sia sul corto che sul lungo. Per questo viene spesso utilizzato come regista basso della squadra. Molto bravo anche nella conduzione del pallone: non ha paura di salire contro la pressione avversaria e creare superiorità numerica.

In più ha un'ottima struttura fisica che lo rende efficace nei duelli contro gli attaccanti avversari. Molto bravo nei duelli aerei, sa leggere bene le azioni e sa intervenire con anticipo sulle punte avversarie.

La collocazione ideale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

La collocazione ideale in una difesa a tre sarebbe o come braccetto di destra o come centrale del reparto. Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe proprio diventare il perno centrale del presente e del futuro: Reggiani ha tutte le caratteristiche ideali per il calcio dell'allenatore portoghese.

In più è un investimento: può crescere senza fretta e salire anche di valore. Vedremo se il Milan ci punterà nelle prossime sessioni di mercato, visto che in estate non è arrivato un profilo che potesse contendersi il posto con Gabbia e De Winter.

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