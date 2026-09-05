Clamoroso derby di mercato: il Milan sfida l'Inter per il giovane difensore italiano

Calciomercato Milan: indiscrezioni dalla Germania per Luca Reggiani. Le caratteristiche del difensore perfetto come perno centrale nel 3-4-2-1 di Amorim
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Il calciomercato estivo è finito, ma il Milan continua a lavorare mentre non si fermano le indiscrezioni per il futuro. Come riportato da fussballdaten.de, i rossoneri sono tra le squadre interessate a Luca Reggiani, difensore del Borussia Dortmund. Sul giocatore c'è anche il pressing dell'Inter e ci potrebbe quindi essere un derby futuro per assicurarsi il talento italiano.
I numeri di Luca Reggiani in Bundesliga su SofascoreEcco le statistiche del classe 2008 nella scorsa edizione della Bundesliga (dati dal sito Sofascore):
- Partite: 8
- Titolare: 6
- Minuti totali giocati: 513
- Tocchi a partita: 56.6
- Passaggi accurati: 41.6 (88%)
- Partite con porta inviolata: 2
- Palloni recuperati a partita: 2.3
- Dribbling subiti a partita: 0.5
- Totale duelli vinti a partita: 3.1 (63%)
Identikit tattico: le doti del regista difensivo modernoLuca Reggiani è un difensore, nato a Modena il 9 gennaio 2008, ed è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. E' un difensore moderno e sfrutta tre caratteristiche principali per il suo gioco. Ha un'ottima visione ed è bravissimo nei passaggi dal basso, sia sul corto che sul lungo. Per questo viene spesso utilizzato come regista basso della squadra. Molto bravo anche nella conduzione del pallone: non ha paura di salire contro la pressione avversaria e creare superiorità numerica.
In più ha un'ottima struttura fisica che lo rende efficace nei duelli contro gli attaccanti avversari. Molto bravo nei duelli aerei, sa leggere bene le azioni e sa intervenire con anticipo sulle punte avversarie.
La collocazione ideale nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimLa collocazione ideale in una difesa a tre sarebbe o come braccetto di destra o come centrale del reparto. Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe proprio diventare il perno centrale del presente e del futuro: Reggiani ha tutte le caratteristiche ideali per il calcio dell'allenatore portoghese.
In più è un investimento: può crescere senza fretta e salire anche di valore. Vedremo se il Milan ci punterà nelle prossime sessioni di mercato, visto che in estate non è arrivato un profilo che potesse contendersi il posto con Gabbia e De Winter.
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