La sessione estiva si è appena conclusa, ma il Milan proietta già lo sguardo alla cruciale finestra di riparazione del calciomercato di gennaio 2027. La dirigenza di Via Aldo Rossi e il tecnico Rúben Amorim hanno stabilito una priorità assoluta per il nuovo anno: l'acquisto programmatico di un difensore centrale di respiro internazionale. Con il recente e forzato reintegro di Fikayo Tomori a fare da tampone, il club ha deciso di investire su profili futuribili e di altissimo spessore. In cima alla lista dei desideri del Diavolo c'è Leny Yoro, gioiello del Manchester United, ma gli scout rossoneri seguono con grandissima attenzione anche le prestigiose alternative rappresentate da Ismaëlo Ganiou del Lens e dal talento italiano Luca Reggiani, attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan: Leny Yoro è il prescelto per la difesa di Amorim

Le alternative europee: la fisicità di Ganiou e l'investimento su Reggiani

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La strategia rossonera verso gennaio 2027: un Diavolo che guarda al futuro

Il nome che scalda i motori del tifo rossonero è senza dubbio quello di Leny Yoro. Il centrale francese classe, trasferitosi a Old Trafford nell'estate del 2024, è il profilo ideale individuato da Amorim per compiere il definitivo salto di qualità. Nel sistema tattico del tecnico portoghese, basato su un dinamico, a Yoro verrebbero affidate le chiavi di comando della retroguardia. Dotato di un'eleganza innata nella lettura del gioco, di una strabiliante velocità nel recupero profondo e di ottime doti di impostazione dal basso, il difensore dei Red Devils agirebbe perfettamente come perno centrale dei tre dietro. La sua capacità di guidare la linea alta - nonostante la giovanissima età - permetterebbe ai braccetti laterali di aggredire con maggiore ferocia l'ampiezza del campo, garantendo quella solidità strutturale che è mancata nelle prime battute di questa stagione.Se la pista che porta a Manchester rimane la più affascinante, il Milan tutela i propri piani strategici monitorando due profili complementari e di prospettiva assoluta. Il primo risponde al nome di Ismaëlo Ganiou, imponente centrale transalpino che si sta imponendo in Ligue 1 con la maglia del Lens. Ganiou rappresenta il prototipo del difensore moderno: dominante nei duelli aerei, aggressivo nell'anticipo e fisicamente straripante. Nel 3-4-2-1 rossonero, il francese potrebbe ricoprire magistralmente il ruolo di braccetto destro, offrendo una copertura d'acciaio nelle transizioni negative. Più orientata sulla linea verde dello scouting italiano è invece la candidatura di Luca Reggiani. Il giovane talento scuola nerazzurra, blindato dal Borussia Dortmund, unisce doti fisiche a un'eccellente proprietà tecnica nel palleggio. Reggiani si integrerebbe nel terzetto di Amorim come braccetto di destra o come difensore centrale puro, ideale per iniziare l'azione e favorire la pulizia d'uscita della manovra verso la trequarti.La pianificazione anticipata di questo colpo dimostra la chiara visione societaria condivisa tra la dirigenza e lo staff tecnico. L'obiettivo non è semplicemente trovare un elemento numerico per completare il reparto, bensì inserire una pedina in grado di assimilare i complessi meccanismi tattici richiesti da Rúben Amorim, che esige difensori capaci di difendere a campo aperto e di partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Gennaio 2027 sarà il momento della verità per puntellare la rosa: la caccia al grande centrale è ufficialmente aperta e il Milan ha già scelto i suoi obiettivi per continuare a sognare in grande.