Milan, due anni fa Kalulu esordiva in rossonero: oggi è un leader

Una delle sorprese più belle in casa Milan nel corso dell'ultimo biennio è senza ombra di dubbio Pierre Kalulu . Nessuno si aspettava una crescita così importante da un ragazzo prelevato dalle giovanili del Lione per fare la riserva. E invece il duttile difensore ha fatto ricredere tutti.

Due anni fa, in data 10 dicembre 2020, Kalulu trovava il suo esordio con la maglia del Milan a livello assoluto, In quell'occasione fu schierato in campo dal tecnico rossonero Stefano Pioli nel match di Europa League contro lo Sparta Praga. In quell'incontro il francese giocò al fianco di Leo Duarte come centrale di difesa, dimostrando già la capacità di adattarsi, e il Diavolo vinse 1-0.