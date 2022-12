Serie A Femminile, Sassuolo-Milan 0-1: le pagelle delle rossonere | News

Nel pomeriggio il Milan Femminile ha espugnato lo Stadio 'Ricci' battendo 1-0 il Sassuolo. Una gara non entusiasmante, ma che è stata decisa da un gol segnato al primo minuto da Kosovare Asllani . Ecco, di seguito, le pagelle della nostra redazione delle calciatrici rossonere.

Giuliani 6.5 - Non è chiamata a fare grandi interventi, ma il Sassuolo spesso arriva alla conclusione. Il portiere del Milan, comunque, è attenta e trasmette sicurezza.

Mesjasz 6.5 - Una roccia in difesa, dalle sue parti non si passa.

Centrocampo

Grimshaw 6.5 - Schierata sulla linea della mediana, la centrocampista corre in lungo e in largo. E' ovunque e ha buona gamba. Peccato per l'infortunio alla caviglia che l'ha costretta alla sostituzione.