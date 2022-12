Mercato Milan – Ziyech, cosa c’è di vero sull’interesse del Diavolo | PM

Hakim Ziyech continua ad essere uno dei nomi più accostati al Milan. Il calciatore del Chelsea, attualmente impegnato al Mondiale con il Marocco, potrebbe lasciare i 'blues' già nel corso del mercato invernale, che avrà inizio tra meno di un mese. Il motivo sarebbe legato al poco impiego in stagione, in quanto l'ex Ajax ormai è ai margini del progetto tecnico del club inglese. Proprio per questo motivo, dopo l'interesse manifestato in estate, le voci circa un suo trasferimento al Milan a gennaio sono state alimentate sempre di più. In realtà, ad oggi, il calciatore non è così vicino al club di via Aldo Rossi.