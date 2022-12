Milan, pericolo Juventus: per il nuovo DS spunta Massara

Una delle conseguenze principale del caos Juventus è stata la dimissione in massa di diversi dirigenti bianconeri, primo fra tutti il presidente Andrea Agnelli. Tra gli indagati ance Pavel Nedved e Fabio Paratici, quest'ultimo oggi al Tottenham. Negli ultimi giorni si erano fatti alcuni nomi per ruoli dirigenziali in casa Juventus, come quello di Alessandro Del Piero, sul quale non ci sono ancora novità. Si è parlato anche di Giuseppe Marotta, che però ha un contratto con l'Inter che scade nel 2025 e difficilmente verrà lasciato libero dai nerazzurri.