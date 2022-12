Del Piero: “Juventus? Non è il momento di parlare”. Eppure qualcosa c’è …

Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, si è espresso riguardo alla possibilità di tornare in bianconero

Fabio Barera

Alessandro Del Piero è senza dubbio uno dei giocatori più importanti che la Juventus abbia mai avuto. Pinturicchio si è legato talmente tanto ai bianconeri da rimanere fortemente turbato nel momento in cui l'intero CdA si è dimesso, per le note cause. Adesso, con il nuovo presidente, anche lui potrebbe trovare un ruolo.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è possibile che il nuovo presidente della Juventus gli offra un ruolo in dirigenza. Sembrerebbe però che Del Piero sia intenzionato ad accettare solamente se tale posizione sia di peso e non di facciata.

Nonostante le continue voci che si fanno sul suo conto, Alessandro Del Piero non è ancora uscito effettivamente allo scoperto. Tramite un post InstagramPinturicchio ha infatti espresso la propria vicinanza al club, senza aprire ad un possibile ingresso nella dirigenza della Juventus. Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Alessandro Del Piero — "La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inevitabilmente mi vengono chiesti commenti, e altrettanto inevitabilmente si scrive e si dice tanto".

"Questo però è un momento delicato per il club e adesso l'unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa. È un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto, è il momento di essere ancora più juventini".

"Per questo credo sia giusto non commentare notizie e indiscrezioni, che magari possono tramutarsi in speculazioni. Così faccio oggi e così faro per i prossimi giorni. Ci tengo soltanto ad augurare buon lavoro a tutti coloro che oggi si stanno occupando della Juventus, lo faranno con la professionalità, la dedizione e la passione - ne sono certo - che meritano il Club, i tifosi, la nostra maglia".