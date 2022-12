Milan, tutti temono Leao. Anche un insospettabile: botta e risposta social

Rafael Leao, esterno sinistro del Milan, è un avversario scomodo per tanti terzini, anche per i migliori al mondo

Uno degli esterni sinistri probabilmente più forti che ci siano in circolazione è Rafael Leao. Il portoghese del Milan è senza dubbio un osso duro per tutti i difensori avversari, che faticano a contenerlo quando parte in velocità. Ma c'è chi ha ammesso di soffrirlo particolarmente.