Milan, il Barcellona monitora un tuo obiettivo: attenzione allo scippo!

Il Barcellona starebbe monitorando uno degli obiettivi che il Milan ha messo nel mirino per la sessione invernale di calciomercato

Fabio Barera

Tanti sono i talenti che vogliono sfruttare la vetrina dei Mondiali di Qatar 2022 per mettersi in mostra e magari sperare in una chiamata da un top club europeo. Ancor meglio se si milita in una selezione di cui si conosce relativamente poco, perché a quel punto la voglia di approfondire cresce.

Uno dei giovani in rampa di lancio nel corso di questi Mondiali è senza ombra di dubbio Mohammed Kudus. Il classe 2000 del Ghana già si era messo in luce contro il Portogallo, ma il vero exploit c'è stato con la Corea del Sud, quando ha siglato una doppietta stendendo gli asiatici.

Negli ultimi giorni di Kudus, che gioca nell'Ajax, sembra essersi interessato il Milan, anche se alle cifre richieste oggi (20/25 milioni di euro) farebbe fatica a concludere l'operazione; del talentino ghanese ha parlato anche il direttore sportivo del Barcellona Jordi Crujiff, che ai microfoni di RAC1 ha ammesso di averlo messo nel mirino, ma esclude un acquisto imminente. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Jordi Crujiff su Kudus — "L'ho visto giocare un anno fa e ho seguito la sua carriera all'Ajax. Non siamo al punto di dire che il Barcellona vuole questo calciatore, tutt'altro. Ma è un giocatore che ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni e i suoi gol al Mondiale. Sono particolarmente interessato a lui per il dibattito in Olanda sul suo ruolo, se sia un centrocampista avanzato oppure un attaccante".

Parole di circostanza quelle del direttore sportivo dei blaugrana, che potrebbe non essersi scoperto troppo sull'interesse per Kudus. Se il Milan spera ancora di poterci arrivare, con un investimento economico importante, dovrà stare attento alla concorrenza del Barcellona, che non sarà facile da superare. Barcellona pigliatutto, vuole ben tre giocatori del Milan! Le ultime news >>>