Calciomercato Milan – Barcellona pigliatutto: vuole ben tre rossoneri!

Il Barcellona potrebbe funestare i sogni di calciomercato dei tifosi del Milan. Il club di Joan Laporta, infatti, vorrebbe tre top player

Daniele Triolo

Il Barcellona di Xavi, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbe funestare i sogni di calciomercato dei tifosi di Milan e Inter. Perché se da un lato i nerazzurri vorrebbero riportare in Serie A l'ex rossonero Franck Kessié, è anche vero che, dall'altro canto, il club catalano presieduto da Joan Laporta guarda alle due squadre meneghine come possibili 'serbatoi' dai quali attingere per il prossimo futuro.

Calciomercato: Milan e Inter, occhio al Barcellona. Li vuole tutti! — In casa Inter, per esempio, il Barça avrebbe messo gli occhi sui difensori Milan Škriniar (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023) ed Alessandro Bastoni, oltre che su Marcelo Brozović e Lautaro Martínez, questi ultimi due per rimpiazzare i quasi sicuri partenti, gli olandesi Frenkie de Jong e Memphis Depay. Ma attenzione anche al possibile ritorno a casa di André Onana, cresciuto a La Masia, in caso di addio a fine stagione del portiere tedesco Marc-André ter Stegen.

Cambiando sponda di Milano, in casa Milan il Barcellona, per il quotidiano torinese, vorrebbe mettere a segno tre colpi di calciomercato. Uno su tutti, vista l'età ormai avanzata della colonna Jordi Alba, riguarda Theo Hernández. Un passato nell'Atlético Madrid e nel Real Madrid, ora consacratosi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, Theo è visto come il top player perfetto da affiancare al giovane Alejandro Balde.

Theo, Bennacer e Leão nel mirino del club catalano — Al Barça, poi, non dispiace neanche Ismaël Bennacer, corteggiato anche da tanti top club in Premier League e, ovviamente, tiene monitorata la situazione di Rafael Leão. Entrambi, sia il centrocampista franco-algerino sia l'attaccante portoghese, andranno in scadenza di contratto con il Diavolo il prossimo 30 giugno 2024 e nessuno dei due ha ancora rinnovato. Naturalmente, ha chiosato 'Tuttosport', l'opzione Leão decadrebbe qualora Ansu Fati superasse i tanti problemi fisici che ha avuto nel recente passato.

Insomma, tanto l'Inter quanto il Milan dovranno prestare molta attenzione alle velleità del Barcellona in sede di calciomercato. Certo, stato finanziario del club blaugrana permettendo.