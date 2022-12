Calciomercato Milan – Centrocampo, un rinforzo top da un club inglese

Manca esattamente un mese all'inizio del calciomercato invernale e il Milan, probabilmente, farà un paio di ritocchi all'organico di mister Stefano Pioli. La squadra rossonera è competitiva già così com'è, ma per dare la caccia al Napoli capolista in Serie A e distante 8 punti, forse, servirà una ventata di novità, tra centrocampo e trequarti, per consentire al Diavolo una rincorsa più agevole. Oggi ci concentriamo sui movimenti in mediana.