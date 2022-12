Atangana, frenata strategica. Ma l’Inter è davvero su Kessié: le news

Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, potrebbe trasferirsi all'Inter nell'imminente sessione di calciomercato di gennaio 2023. Il punto

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista del Barcellona ed ex Milan (in rossonero dal 2017 al 2022), può davvero trasferirsi all'Inter nell'imminente sessione di calciomercato, a gennaio 2023? Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina, sottolineando come Kessié, da tempo, sia una tentazione del club nerazzurro.

È un vecchio pallino, infatti, del direttore sportivo Piero Ausilio, che lo aveva cercato sia nel periodo in cui era all'Atalanta sia successivamente, quando già era un calciatore rossonero, proponendo scambi sempre rifiutati dal club di Via Aldo Rossi. Adesso in Viale della Liberazione hanno ricominciato a pensare di prendere l'ivoriano, per vari motivi.

Inter su Kessié: l'ex Milan in Spagna non gioca mai — In Catalogna, dove si è trasferito a parametro zero dal Milan la scorsa estate, di fatto non gioca. Il tecnico Xavi gli ha concesso appena 485' in 13 partite tra Liga e Champions League, per la media di appena 37' per gara. Di questi match, solo 5 da titolare. Difficile, pensando all'esplosione di Pedri e Gavi, che possa avere più spazio nel prossimo futuro.

Motivo per cui il suo procuratore, George Atangana, si sta guardando intorno per trovargli una nuova sistemazione, nonostante le smentite di rito rilasciate nella giornata di ieri. L'Inter sta osservando la situazione di Kessié. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, in mediana può contare sul trio titolare formato da Nicolò Barella, Marcelo Brozović e l'altro ex rossonero, Hakan Çalhanoğlu.

Ritorno in Italia possibile per l'ivoriano a due condizioni — I primi due cambi, poi, sono Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. Il sesto centrocampista, almeno fino a giugno, dovrebbe essere Roberto Gagliardini, a meno che non cambi qualcosa a gennaio. Kessié per Gagliardini sarebbe un upgrade per i nerazzurri, ovviamente. Ma il giocatore ivoriano potrebbe sposare la causa dell'Inter a due condizioni. Ovvero, che arrivi in prestito e con parte del lauto ingaggio percepito - 6,5 milioni di euro netti a stagione - pagato dal Barça.