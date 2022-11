Calciomercato Milan – Concorrenza per Kudus: c’è anche la Juventus

Mohammed Kudus, attaccante dell'Ajax, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Lo seguiranno anche i bianconeri durante i Mondiali in Qatar

Mohammed Kudus, attaccante dell'Ajax, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Da tempo, infatti, i rossoneri seguono il calciatore ghanese, classe 2000, che si prepara giocare in questi Mondiali in Qatar nel Girone H della manifestazione. Sarà impegnato contro il Portogallo di Rafael Leão, poi Uruguay e Corea del Sud.

Il Milan farà seguire Kudus dai propri osservatori durante la rassegna iridata. Rientra tra le idee di calciomercato per la prossima estate, quando ai rossoneri servirà un nuovo attaccante. Sebbene, per caratteristiche tecniche e fisiche, l'ex Nordsjælland non sia proprio una prima punta di ruolo, segna come se lo fosse.

Calciomercato Milan, su Kudus anche la 'Vecchia Signora' — In questa stagione, infatti, con i 'Lancieri' di Amsterdam, ha già messo a segno 10 gol in 21 partite tra Eredivisie, Champions League e supercoppa nazionale. Partito dietro lo sfortunato Sébastien Haller (poi ceduto al Borussia Dortmund) ed al suo sostituto, Brian Brobbey, Kudus ha ribaltato le gerarchie del tecnico Alfred Schreuder e, oggi, è un punto fermo dell'Ajax. Nonché un uomo mercato.

Kudus, all'occorrenza, può giocare anche da esterno, persino in mediana. Sa fare tutto e tutto bene. Mancino naturale, il suo gioco si contraddistingue per scatti, dribbling a ripetizione, velocità, tecnica. Ha qualità nel palleggio, va in progressione in maniera rapida e potente. Ha un tiro al fulmicotone. Potrebbe rappresentare un bell'innesto nel Milan di Stefano Pioli, che fa del gioco fluido, armonioso e dinamico il suo cavallo di battaglia.

Le qualità di Kudus non potevano passare inosservate ai top club d'Europa. Il giocatore, infatti, piace non soltanto al Milan, ma, come rivelato dal 'Corriere dello Sport', anche a Borussia Dortmund in Bundesliga, poi al Tottenham in Premier League ed anche alla Juventus nella nostra Serie A. I bianconeri, così come il Diavolo, lo seguiranno durante i Mondiali in Qatar. Oggi il cartellino di Kudus vale 15 milioni di euro.

Dovesse, però, esplodere con il Ghana nella rassegna iridata, ha commentato il quotidiano romano, la sua valutazione non potrà far altro che salire e la già folta concorrenza aumentare a dismisura. Mercato Milan, Maldini soffia un titolare alla Juve! Le ultime news >>>