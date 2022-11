Calciomercato Milan – Maldini soffia un titolare alla Juventus? Le news

In casa Milan è sempre calciomercato. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, non sono attivi soltanto per quanto concerne la sessione invernale di trattative, ma sono già proiettati anche all'estate 2023. La rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, infatti, va sicuramente migliorata in alcuni ruolo e decisamente potenziata in altri settori. Ed è sempre meglio predisporre per tempo una strategia vincente.