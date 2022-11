Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, complicazioni Mondiali? Il punto

Rafael Leao non ha siglato il rinnovo del suo contratto con il Milan prima di partire per i Mondiali in Qatar con il suo Portogallo

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, che non ha siglato il rinnovo del suo contratto con il club rossonero prima della partenza per i Mondiali in Qatar con il suo Portogallo. Così come, al contrario, avrebbe desiderato il club di Via Aldo Rossi, direttore tecnico Paolo Maldini in testa.

Rinnovo Leao, il Milan rischia grosso: il motivo — Come riferito dal 'CorSera', un bel rischio per il Diavolo. Se Leao, infatti, diventerà la stella della 'Seleção' del Commissario Tecnico Fernando Santos nella rassegna iridata, per il Milan, poi, vincolarlo ad un futuro in maglia rossonera diventerebbe molto più difficile.

Leao, come noto, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024 con il Milan e, senza rinnovo, andrà via la prossima estate. Piace al Chelsea, ma anche al Real Madrid e al PSG qatariota nel caso in cui, a fine stagione, dovesse andare via Kylian Mbappé.

Per la verità, ha commentato il quotidiano generalista, per Portogallo-Ghana, esordio dei lusitani ai Mondiali nel Girone H, partita prevista per giovedì 24 novembre alle ore 17:00, Leao non è sicuro del posto da titolare. Potrebbe, però, approfittare dell'infortunio di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, per prendersi la scena insieme a Cristiano Ronaldo.

E sfruttare, quindi, il suo momento felice: in fin dei conti, è stato l'uomo Scudetto del Milan, con 10 gol e 11 assist. Recentemente, in rossonero, è apparso un po' appannato, ha faticato molto. Aveva già in mente il Qatar? O, magari, pensava alle questioni contrattuali?