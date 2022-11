Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, arrivano segnali positivi | News

Hanno fatto il giro del web le dichiarazioni rilasciate da Rafael Leao in merito al rinnovo del contratto con il Milan. Dopo il suo intervento, potrebbe esserci più margine per poter arrivare ad un accordo tra il giocatore e il club di via Aldo Rossi. O almeno questo è il parere di Claudio Raimondi. Secondo il giornalista di 'Sportmediaset', sarebbero arrivati dei segnali positivi in merito al suo prolungamento del contratto con i rossoneri. Leao, infatti, starebbe mettendo il Milan al primo posto tra i suoi interessi e le sirene di mercato che lo vedrebbero accostato al Chelsea e al Real Madrid sembrerebbero non essere così forti. Leao e quelle dichiarazioni che preoccupano i tifosi del Milan: ecco perché >>>