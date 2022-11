Leao: “Quando tornerò vedrò Maldini”. Milan, scongiura il Kessié-bis

Le dichiarazioni di Rafael Leao sul suo rinnovo con il Milan sembrano simili a quelle che pronunciò Franck Kessié. Si spera con esito diverso

Fabio Barera

Quelle maledette parole risuonano familiari alle orecchie dei più attenti tifosi rossoneri, che già in un'altra occasione le hanno sentite e ben si ricordano come andò a finire. "Quando torno vedrò Maldini" è una frase che evoca brutti ricordi in casa Milan, dal momento in cui l'ultimo che l'ha pronunciata ha lasciato il Diavolo a parametro zero.

Al tempo era stato Franck Kessié a giurare amore al Milan, promettendo che avrebbe risolto tutto e che non c'era da preoccuparsi del contratto in scadenza. Aveva assicurato che avrebbe firmato il rinnovo. E invece il club di via Aldo Rossi lo ha visto lasciare Milanello direzione Barcellona, perdendolo senza guadagnarci nulla.

Kessié aveva rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport mentre si trovava a Tokyo, per giocarsi il torneo olimpico con la sua Costa d'Avorio. Le sue parole sembravano preannunciare grandi cose tra lui e il Milan, la sua promessa era stata quella di voler rimanere sempre al Diavolo, perchè lui le mantiene le promesse.

Sarebbe dovuto tornare dall'ombra del Sol Levante e accendere gli ambienti rossoneri attraverso una semplice firma su un rinnovo di contratto. L'esito della vicenda è purtroppo noto a tutti, ma la speranza è che sia stato un caso isolato e che non ce ne siano altri in futuro.

Milan, le analogie tra Leao e Kessié — Sì, perché nelle ultime ore il Milan si sta trovando nella situazione con un altro giocatore. Anche con lui, o meglio con la sua famiglia e il suo agente, si ha difficoltà ad intavolare una trattativa per il rinnovo. Si tratta di Rafael Leao, impegnato ai Mondiali di Qatar 2022 con il Portogallo.

Ed è la stessa Gazzetta dello Sport a riportare le parole dell'esterno lusitano dopo la sfida tra Portogallo e Uruguay. "Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva. Quindi quando arriverò a Milano parleremo bene", ha detto Rafael Leao.

Le analogie tra le due situazioni ci sono, al di là delle parole usate. Entrambi si sono espressi nel momento in cui si trovavano a vivere una competizione mondiale di rilievo, probabilmente la più importante della loro carriera. La speranza in casa Milan è che per Rafael Leao non si ripeta un Kessié-bis. Altrimenti significherebbe aver perso uno dei talenti più cristallini a livello internazionale al momento. De Ketelaere, Leao e Pioli: le rivelazioni di Ambrosini >>>