Calciomercato Milan – Leao: “Ottimista sul rinnovo, parlerò con Maldini”

Rafael Leao, attaccante del Milan, apre al rinnovo del contratto con il Milan. Le dichiarazioni del portoghese dal Qatar fanno ben sperare

Daniele Triolo

Rafael Leao apre al rinnovo del suo contratto con il Milan. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, riportando le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante classe 1999 in Qatar al termine della sfida vinta per 2-0 dal suo Portogallo contro l'Uruguay, valsa la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali.

Rinnovo Leao, il giocatore apre al Milan — «Il Milan e il contratto? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi con il Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in Nazionale abbiamo fatto una riunione con Paolo Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene».

Insomma, per la 'rosea' la situazione del rinnovo del contratto di Leao con il Milan (attuale scadenza 30 giugno 2024) resta molto complessa, ma il giocatore ha espresso una volontà chiara. Ovvero, parlare con il club di Via Aldo Rossi e non con altri. Oltretutto, parlare subito e non a fine stagione.

Non è tutto, certo. Ma è già abbastanza affinché i negoziati possano prendere la direzione giusta per i rossoneri. La firma di Leao sul rinnovo del contratto con il Milan sarebbe la vera ciliegina sulla torta di un 2022 che ha portato ben otto rinnovi a 'Casa Milan'. Ma non c'è consolidamento che non passi dalla firma del portoghese, miglior giocatore della Serie A 2021-2022 e pedina fondamentale per mister Stefano Pioli.

Il Milan e i rappresentanti di Leao lavorano da tempo sul rinnovo, anche perché il giocatore non ha mai nascosto di essere felice in rossonero e di voler rimanere. Ogni passo in avanti, però, è stato frenato dalla pendenza legale del numero 17 del Diavolo nei confronti dello Sporting Lisbona, che deve essere risarcito di quasi 20 milioni di euro per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta da Leao nel 2018.

Si intravede una via d'uscita positiva per il Diavolo — Per il momento, lo Sporting, che ha vinto al Tribunale di Milano, ha chiesto e ottenuto il pignoramento di un quinto dello stipendio di Leao, ma la questione dovrà presto essere risolta in via definitiva. In caso di rinnovo, ha ipotizzato 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe esserci un contributo diretto del Milan nel pagamento della sanzione, che dovrebbe aggiungersi al nuovo stipendio di Leao.

Oppure, semplicemente, riconoscendo a Leao un ingaggio molto più alto dei parametri del club rossonero, di modo che il giocatore possa pagare quanto dovuto allo Sporting. Un paio di settimane fa le parole di Antonio Leao, il padre di Rafa, avevano sgomberato il campo da eventuali 'presenze scomode', ovvero da quelle squadre che, si dice, siano interessate alle prestazioni dell'attaccante.

Ora le parole del giocatore dal Qatar rendono più chiaro il quadro. Lasciando intravedere, poi, una bella via d'uscita, magari a breve, per il Milan. A Mondiali finiti Paolo Maldini e Frederic Massara la cercheranno con Rafa Leao, papà Antonio e l'avvocato Ted Dimvula, l'avvocato francese che da fine marzo 2022 detiene la procura dell'attaccante. Fino, ovviamente, a Jorge Mendes, vecchio agente e consigliere di famiglia.