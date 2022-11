Borghi: “Kalulu sarà un habitué nei prossimi Mondiali. Su Maignan…”

Intervenuto nel corso di 'Night Cup' su Dazn, Stefano Borghi ha parlato di Pierre Kalulu e di Mike Maignan. Queste le dichiarazioni del telecronista: "Kalulu ha tutta la carriera davanti per cui ci sta che non sia stato chiamato per questo Mondiale anche se lui un pochino ci sperava. Credo che sarà un habitué nei prossimi Mondiali. Maignan? Credo al 100% sia il miglior portiere francese. Aldilà dell’infortunio del portiere del Milan credo anche per questo Mondiale non c’è mai stato dubbio che avrebbe giocato Lloris: capitano e all’ultimo Mondiale". Mercato Milan, Pellegatti vede nero: ecco perché >>>