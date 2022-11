Calciomercato Milan – Pellegatti vede nero: “Non arriverà nessuno”

Negli ultimi giorni sono circolate numerose voci a proposito di giocatori che il Milan potrebbe prendere a gennaio per rinforzare la rosa; senza alcuna uscita imminente e con la rosa praticamente al completo, sarà però difficile che il Diavolo porti a termine operazioni in entrata.

Dello stesso avviso è anche Carlo Pellegatti , da sempre tifoso del Milan , che è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera ; il noto giornalista ha dichiarato come a suo parere non arriverà alcun acquisto nel mercato di gennaio soffermandosi in modo particolare sul nome di Aouar , molto caldo nelle ultime ore. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti

Sul possibile arrivo di Aouar: "Aouar è sicuramente un giocatore di grande qualità, ma io continuo a pensare che non verrà nessuno a gennaio, questo è il mio pensiero. Potrebbe esserci magari l'opportunità di pagarlo 8 milioni subito per non perderlo, ma parliamo di un buon giocatore, non parliamo di un fuoriclasse. Il Milan non deve temere di perderlo, perché può trovare altri buoni giocatori come Aouar".