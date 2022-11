Calciomercato Milan – Ziyech in prestito a gennaio? Lui non smentisce

Hakim Ziyech può diventare un nuovo calciatore del Milan. Stando a quanto riporta il quotidiano londinese 'Evening Standard', il club rossonero potrebbe fiondarsi sul calciatore già durante il mercato di gennaio tentando di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore marocchino, impegnato in questo momento al Mondiale in Qatar con la sua nazionale, vorrebbe lasciare i 'blues' in quanto sta trovando pochissimo spazio. Sono solamente due le presenze in stagione dell'ex Ajax, il quale deciderà il suo futuro una volta terminata la spedizione in terra qatariota.