Ibrahimovic punta sull’amico Giroud: “Sarà il migliore al Mondiale” | News

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic hanno un ottimo rapporto fuori dal campo. Per molti ciò era impensabile al momento dell'arrivo al Milan dell'attaccante francese, ma invece i due hanno dimostrato di essere stati sin da subito in ottima sintonia. E' vero, hanno giocato poche volte insieme ma hanno sempre speso delle belle parole a vicenda. Questo sicuramente ha fatto in modo di rafforzare ulteriormente il Milan e crescere la loro autostima.