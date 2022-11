Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco la proposta del club rossonero

Il Milan vuole arrivare al rinnovo del contratto di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, però, stasera debutta ai Mondiali in Qatar e ...

Il Milan vorrebbe arrivare al rinnovo di contratto della sua stella, Rafael Leao , visto che, come noto, l'attuale accordo da 1,5 milioni di euro netti a stagione scadrà il prossimo 30 giugno 2024 . Il collega Claudio Raimondi, nel TG di 'SportMediaset', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Leao

Nello specifico, il Milan è sempre fermo sulla sua proposta di rinnovo per Leao, ovvero quella di un nuovo contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2027, da 6 milioni di euro netti a stagione. In più, c'è la volontà, da parte del club di Via Aldo Rossi, di aiutare il giocatore a pagare la sua parte di multa dovuta allo Sporting Lisbona.