Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Lazetic: le ultime news

Marko Lazetic, giovanissimo attaccante del Milan, andrà in ritiro a Dubai con la Prima Squadra di Mister Stefano Pioli. Le notizie sul serbo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Marko Lazetic, classe 2004, giovanissimo centravanti serbo del Milan che pur essendo molto amico di Rafael Leão, sta studiando per diventare il nuovo Olivier Giroud del Diavolo. Dopo aver vissuto un iniziale periodo di adattamento - con qualche infortunio di troppo - in seguito al suo arrivo in rossonero dalla Stella Rossa, Lazetic finalmente sembra sbocciare.

Milan, Lazetic sta iniziando a segnare con regolarità — Che sia il Milan Primavera di Ignazio Abate o la Serbia Under 19, infatti, Lazetic ha finalmente riavviato il conto dei suoi gol. In rossonero ha rifilato una tripletta in campionato all'Atalanta e segnato due gol in Youth League contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo. In Nazionale, doppietta ai pari età della Macedonia alla quale ha aggiunto un'altra rete, ieri, contro la Norvegia. Ci siamo, è il momento dell'esplosione?

Stefano Pioli lo osserva, sta notando i suoi miglioramenti e, a inizio dicembre, lo farà allenare con la Prima Squadra a Milanello. Quindi, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', Lazetic volerà con i compagni a Dubai per il training camp previsto dall'11 al 20 dicembre prossimo. La missione di Pioli è introdurlo tra i 'grandi' in pianta stabile per il 2023. Fin qui ha giocato appena 4' in Coppa Italia l'anno passato e 8' in Serie A quest'anno.

Lazetic era arrivato al Milan nel gennaio 2022 con l'etichetta di promessa del gol e a distanza di quasi un anno sta iniziando a far vedere le sue qualità. Da gennaio 2023 in poi il progetto di 'Lazetic centravanti del Milan del futuro' si concretizzerà ulteriormente. L'obiettivo è di aumentare il suo minutaggio con Giroud e compagni, e, chiaramente, fare in modo che sia sempre più presente in zona-gol per Pioli.

Calciomercato Milan, Lazetic resterà in rossonero a gennaio — Per il Milan, ha ribadito la 'rosea', è pronto al salto e, pertanto, l'idea è quella di trattenerlo in rossonero nel corso del prossimo calciomercato invernale. L'ipotesi di un prestito è soltanto un 'piano B'. Per la società di Via Aldo Rossi il giocatore sta rispettando i tempi del percorso pensato per lui. Affinché parta, dovrebbe esserci una decisa richiesta da parte di un club che lo faccia giocare titolare fisso. Difficile che però questo possa accadere.

Per tifosi del Milan ed addetti ai lavori era venuto, immediato, il paragone con Dusan Vlahovic che, prima di diventare stella della Juventus, era cresciuto nella Primavera della Fiorentina. Il serbo classe 2000, nel suo primo torneo di Serie A, aveva giocato 152' in 10 partite senza mai segnare. Poi 6 gol in 30 partite l'anno seguente e l'affermazione definitiva, con 21 reti in 37 gare soltanto nella terza stagione, la 2020-2021.

Agli attaccanti, insomma, serve tempo per prendere le misure. Lazetic è a suo agio nel Milan Primavera e nella Serbia Under 19. Ora è il tempo di fare lo step successivo.