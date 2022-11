Calciomercato Milan – Insidia dalla Premier League per Aouar: le news

Negli ultimi giorno si sarebbe registrato un inserimento di una squadra di Premier League per Houssem Aouar, obiettivo di mercato del Milan

Fabio Barera

Uno dei reparti dello scacchiere di Stefano Pioli, che nel corso della prossima stagione potrebbe rimanere scoperto è quello del trequartista centrale. Brahim Diaz, infatti, nonostante le buone prestazioni messe in mostra quest'anno, potrebbe non essere riscattato dal Milan.

Con un Charles De Ketelaere non pienamente convincente, il Milan starebbe già lavorando per cercare un profilo che possa degnamente sostituire l'iberico e lo avrebbe trovato in Houssem Aouar. Il fantasista è in scadenza di contratto con il Lione, ma su di lui ci sono tante pretendenti.

Milan, tanta concorrenza per Aouar — Secondo quanto riferito da La Repubblica, oltre a Roma, Inter e Siviglia, sembrerebbe esserci stato l'inserimento di una squadra di Premier League, il Newcastle. Per il Milan non sarà quindi così semplice accaparrarsi le prestazioni di Aouar, anche perché in questo momento i Magpies stanno ben figurando nella massima serie inglese.

Ancora Newcastle sulla strada del Milan: nel recente passato era già successo con il difensore centrale Sven Botman, quando questi militava nel Lille. In quell'occasione furono i Magpies ad avere la meglio, ma in casa rossonera non vogliono essere beffati una seconda volta. Quali sono i segreti dell'eterna giovinezza di Giroud? Scoprili qui >>>