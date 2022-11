Calciomercato Milan – Intrigo a centrocampo: la mossa per Aouar

Il Milan pensa al calciomercato. In questo momento di pausa per i Mondiali in Qatar, molte delle attenzioni vireranno sulle mosse messe in atto dalla dirigenza rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara, dovranno cercare i giusti profili da inserire in rosa. Una zona che, probabilmente, avrà bisogno di un nuovo innesto è il centrocampo, dove manca un sostituto vero di Kessié.