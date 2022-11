Riserve al Milan, titolari in nazionale: esordio ai Mondiali per due rossoneri

Nella giornata odierna dovrebbero partire titolari ed esordiare ai Mondiali due giocatori rossoneri, che nel Milan sono però riserve

Fabio Barera

Dopo aver assistito alla partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador che ha visto per la prima volta cadere la nazionale ospitante di una competizione iridata, nella giornata odierna si comincia a fare sul serio. Tra gli incontri in programma spiccano sicuramente due sfide che interessano da vicino anche il Milan.

Alle 17:00 si affronteranno infatti Senegal e Olanda, in quello che è il match di cartello della giornata e che potrebbe vedere l'esordio ai Mondiali di Fodé Ballo-Touré. Qualche ora più tardi invece dovrebbe fare il suo debutto Sergiño Dest, nell'incontro tra gli USA e il Galles.

Milan, il curioso caso di Ballo-Touré e Dest — La situazione dei terzini del Milan è molto interessante: sono riserve in rossonero, ma le rispettive selezioni danno loro fiducia al punto da lanciarli da titolari in incontri già decisivi per le sorti dei gironi. E pensare che coloro che li precedono nella gerarchie a Milanello non giocheranno nemmeno.

Da una parte Davide Calabria è infortunato e si sta allenando per provare a rientrare, ma non avrebbe comunque partecipato a causa della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Dall'altra c'è Theo Hernandez, considerato uno dei terzini, se non il terzino, più forte della Serie A, ma fatto accomodare sulla panchina della Francia del CT Didier Deschamps.

Certamente Ballo-Touré e Dest rappresentano selezioni in cui non è necessario sgomitare per giocare da titolari. È senza dubbio curioso il fatto che paradossalmente possano giocarsi i Mondiali da protagonisti, ma allo stesso tempo partire dietro nelle gerarchie del tecnico del Milan Stefano Pioli. Chissà che la rassegna iridata non possa essere un modo per far cambiare idea all'allenatore rossonero.