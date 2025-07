Gimenez, un ritorno da eroe al De Kuip: l’addio ufficiale al Feyenoord

Santiago Gimenez, il centravanti messicano ora al Milan, si prepara a un emozionante ritorno al De Kuip di Rotterdam, lo stadio che è stato la sua casa per tre prolifici anni al Feyenoord. Non sarà la sua prima volta da avversario, avendo già affrontato i suoi ex compagni in Champions League con la maglia rossonera pochi giorni dopo il suo trasferimento in Italia. Tuttavia, questo sabato 2 agosto, il suo rientro sarà ben diverso: "El Bebote" tornerà come un campione celebrato e un amico, pronto a ricevere il caloroso tributo dei suoi ex sostenitori.