Arrivano buone notizie da Milanello per Sérgio Conceicao in vista della sfida tra Genoa e Milan. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo nella giornata di lunedì 5 gennaio, alle ore 20:45, presso lo stadio 'Luigi Ferraris', nella sfida valevole per la 35^ giornata della Serie A 2024/2025. I rossoblù, ormai, non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato, mentre il Diavolo può ancora giocarsi della residue speranze di accedere alle coppe europee. Anche se, per la verità, la concentrazione sarà tutta sulla finale di Coppa Italia contro il Bologna, che può consegnare un trofeo e l'accesso diretto all'Europa League.