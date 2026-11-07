Genoa-Milan, Amorim cerca il riscatto contro il Grifone dopo il ko europeo, ma occhio agli ex: ecco i nomi
Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video
La partita di domani pomeriggio, domenica 8 novembre alle ore 15 presso lo stadio Luigi Ferrarsi di Genoa, sarà una gara molto importante per il Milan di Amorim, chiamato ad avere una reazione dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros. Davanti a sé il diavolo avrà un Genoa agguerritissimo.
Milan, occhio agli exIl Milan, inoltre, dovrà fare moltissima attenzione ai tanti ex che, ad oggi, vestono la maglia del Grifone allenato da Daniele De Rossi. In modo molto particolare, i riflettori rossoneri sono puntati tutti su Junior Messias, vincitore dello scudetto on i rossoneri nel 2022, e Stephan El Shaarawy, al milan dal 2011 al 2015.
Ma non è finita qui, perchè in panchina risiede anche Lorenzo Colombo, ex rossonero che si è trasferito a titolo definitivo in Liguria lo scorso maggio. Tra tutti glie x presenti, quello più pericoloso è stato proprio 'Il faraone' El Shaarawy.
In questi ultimi anni e 18 incontri contro i rossoneri , il calciatore di origini egiziane ha segnato ben 3 gol e assist, diventando una vera e propria bestia nera per i rossoneri.
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