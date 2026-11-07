La partita di domani pomeriggio, domenica 8 novembre alle ore 15 presso lo stadio Luigi Ferrarsi di Genoa, sarà una gara molto importante per il Milan di Amorim, chiamato ad avere una reazione dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros. Davanti a sé il diavolo avrà un Genoa agguerritissimo.

Milan, occhio agli ex

Il, inoltre, dovrà fare moltissima attenzione ai tanti ex che, ad oggi, vestono la maglia del Grifone allenato da. In modo molto particolare, i riflettori rossoneri sono puntati tutti su Junior Messias, vincitore dello scudetto on i rossoneri nel 2022, e

Ma non è finita qui, perchè in panchina risiede anche Lorenzo Colombo, ex rossonero che si è trasferito a titolo definitivo in Liguria lo scorso maggio. Tra tutti glie x presenti, quello più pericoloso è stato proprio 'Il faraone' El Shaarawy.

In questi ultimi anni e 18 incontri contro i rossoneri , il calciatore di origini egiziane ha segnato ben 3 gol e assist, diventando una vera e propria bestia nera per i rossoneri.