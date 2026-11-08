Manca pochissimo a Genoa-Milan, undicesima giornata di Serie A, partita in programma alle ore 15:00 di oggi. Dopo il passo falso in Europa League, il Milan di Amorim cerca il riscatto contro il Genoa di De Rossi. Abbiamo raccolto le domande più digitate sul web nelle ultime ore dai tifosi rossoneri per fare chiarezza su formazione, ballottaggi e programmazione TV.

A che ora si gioca Genoa-Milan e dove vederla in TV? La partita si gioca oggi, domenica 8 novembre 2026, alle ore 15:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match è un'esclusiva DAZN. Per sapere altre La partita si gioca oggi,allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match è un'esclusiva. Per sapere altre info sul canale e lo streaming della partita ne abbiamo parlato in questo articolo.

Perché Pavlović non gioca oggi? Il difensore centrale serbo è stato escluso all'ultimo minuto dalla lista dei convocati a causa di forti coliche che gli hanno impedito di scendere in campo. E' la sua seconda assenza nel giro di pochi giorni, dopo quella in Europa League contro Ferencvaros. Eh si che Amorim aveva chiesto '11 Pavlovic', ironia del destino..

Qual è l'emergenza in difesa per il Milan? Oltre al forfait di Pavlović, Amorim deve rinunciare anche a Tomori. Questo costringe il tecnico a schierare una linea difensiva del tutto inedita davanti a Maignan, che vedrà la coppia centrale formata da De Winter e Diawara, con Gila adattato nel ruolo di terzino destro. Ma per conoscere le decisioni definitive dovremo aspettare ancora un po', quando verranno diramate le formazioni ufficiali , di solito un'ora prima della partita

Luka Modrić gioca titolare a centrocampo? Sì. Le ultime indiscrezioni confermano che Modrić partirà dal primo minuto. Amorim ha deciso di affidargli le chiavi della regia per dare ordine e geometrie, affiancandogli il dinamismo di Musah per fare diga a centrocampo. Attenzione però al possibile cambio di ruolo per Musah, vista l'emergenza sugli esterni

Quanti cambi ci sono rispetto alla partita di Europa League? Tanti, si parla di una vera e propria rivoluzione. Deluso dall'atteggiamento della squadra contro il Ferencváros, Amorim è intenzionato a cambiare ben 6 giocatori nell'undici iniziale, richiamando in panchina diverse seconde linee e rilanciando i titolarissimi. Qui le ultimissime di formazione Tanti, si parla di una vera e propria rivoluzione. Deluso dall'atteggiamento della squadra contro il Ferencváros,nell'undici iniziale, richiamando in panchina diverse seconde linee e rilanciando i titolarissimi. Qui le