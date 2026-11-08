Dalla rivoluzione tattica di Amorim con Modrić titolare all'emergenza totale in difesa, fino ai canali TV: i dubbi dei tifosi rossoneri prima di Marassi.
Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video
A che ora si gioca Genoa-Milan e dove vederla in TV?La partita si gioca oggi, domenica 8 novembre 2026, alle ore 15:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match è un'esclusiva DAZN. Per sapere altre info sul canale e lo streaming della partita ne abbiamo parlato in questo articolo.
Perché Pavlović non gioca oggi?Il difensore centrale serbo è stato escluso all'ultimo minuto dalla lista dei convocati a causa di forti coliche che gli hanno impedito di scendere in campo. E' la sua seconda assenza nel giro di pochi giorni, dopo quella in Europa League contro Ferencvaros. Eh si che Amorim aveva chiesto '11 Pavlovic', ironia del destino..
Qual è l'emergenza in difesa per il Milan?Oltre al forfait di Pavlović, Amorim deve rinunciare anche a Tomori. Questo costringe il tecnico a schierare una linea difensiva del tutto inedita davanti a Maignan, che vedrà la coppia centrale formata da De Winter e Diawara, con Gila adattato nel ruolo di terzino destro. Ma per conoscere le decisioni definitive dovremo aspettare ancora un po', quando verranno diramate le formazioni ufficiali , di solito un'ora prima della partita
Luka Modrić gioca titolare a centrocampo?Sì. Le ultime indiscrezioni confermano che Modrić partirà dal primo minuto. Amorim ha deciso di affidargli le chiavi della regia per dare ordine e geometrie, affiancandogli il dinamismo di Musah per fare diga a centrocampo. Attenzione però al possibile cambio di ruolo per Musah, vista l'emergenza sugli esterni
Quanti cambi ci sono rispetto alla partita di Europa League?Tanti, si parla di una vera e propria rivoluzione. Deluso dall'atteggiamento della squadra contro il Ferencváros, Amorim è intenzionato a cambiare ben 6 giocatori nell'undici iniziale, richiamando in panchina diverse seconde linee e rilanciando i titolarissimi. Qui le ultimissime di formazione
Quali sono i grandi "ex" della partita sulla sponda del Genoa?Le trequarti rossoblù, a supporto dell'unica punta Osmajić, vedrà agire dal primo minuto sia Stephan El Shaarawy che Junior Messias, due vecchie conoscenze molto amate dal pubblico milanista.
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