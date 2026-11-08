Genoa-Milan, probabili formazioni: sorpresa Musah! Amorim prova due soluzioni diverse

Genoa-Milan, partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Il Diavolo arriva allo "Stadio Ferraris" dopo il brutto ko in Europa League e deve riscattarsi: per questo motivo Amorim dovrebbe rimettere in campo tutti i big a sua disposizione. Il Grifone di De Rossi non è assolutamente da sottovalutare visto che arriva da un periodo stagionale davvero eccezionale con 12 punti conquistati nelle ultime 5 giornate di campionato.

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Genoa-Milan: le scelte di De Rossi e i ballottaggi del Grifone

Ecco le ultime novità sulleda "Sky Sport". De Rossi non cambia e punta ancora sul 3-4-2-1: Bijlow in porta con Marcandalli, Østigård e Vásquez in difesa. Traore e Wiafe davanti alla difesa con Ehizibue ed Ellertsson esterni. Osmajic unico riferimento in avanti con alle sue spalle due ex della partita ovvero El Shaarawy e Messias.

Ci sono due ballottaggi ancora da sciogliere:

Wiafe/Frendrup ed

El Shaarawy/Vitinha.

GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi.

L'emergenza Milan e le due prove tattiche di Amorim

La prima alternativa: vede un 4-4-1-1 con Maignan in porta, Gila, De Winter, Diawara e la sorpresa Musah come terzino sinistro. Rabiot e Modrić sulla mediana con Moreira e Cisse esterni. Pulisic a supporto di Ramos.

vede un 4-4-1-1 con Maignan in porta, Gila, De Winter, Diawara e la sorpresa Musah come terzino sinistro. Rabiot e Modrić sulla mediana con Moreira e Cisse esterni. Pulisic a supporto di Ramos. La seconda prova: (al momento meno probabile) vede Estupiñán come terzino sinistro e Musah in mediana con Modrić. In questo caso panchina per Cisse con Pulisic esterno e Rabiot a supporto di Ramos.

Discorso più complesso per il Milan che deve fare a meno anche di Pavlović, ko per le coliche. Diawara sicuramente confermato, ma dovrebbe spostarsi al centro della difesa insieme a De Winter.con la prima in vantaggio:

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim.

Il fattore Musah terzino e il piano per sbloccare Ramos

Sarebbe molto interessante la prima scelta:, ma Amorim punterebbe su una formazione decisamente offensiva. Certo il rischio di non avere equilibrio sarebbe dietro l'angolo, ma questa possibile scelta potrebbe essere propedeutica a sbloccare Ramos, visto l'inserimento dal primo minuto di Moreira, Pulisic, Cisse e Rabiot.