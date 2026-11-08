Genoa-Milan, probabili formazioni: sorpresa Musah! Amorim prova due soluzioni diverse

Genoa-Milan, ultimissime di formazione da Sky Sport: Amorim affronta l'emergenza con un modulo super offensivo per sbloccare Ramos. Ecco le scelte
Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video
Genoa-Milan, partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27. Il Diavolo arriva allo "Stadio Ferraris" dopo il brutto ko in Europa League e deve riscattarsi: per questo motivo Amorim dovrebbe rimettere in campo tutti i big a sua disposizione. Il Grifone di De Rossi non è assolutamente da sottovalutare visto che arriva da un periodo stagionale davvero eccezionale con 12 punti conquistati nelle ultime 5 giornate di campionato.
Genoa-Milan: le scelte di De Rossi e i ballottaggi del GrifoneEcco le ultime novità sulle probabili formazioni da "Sky Sport". De Rossi non cambia e punta ancora sul 3-4-2-1: Bijlow in porta con Marcandalli, Østigård e Vásquez in difesa. Traore e Wiafe davanti alla difesa con Ehizibue ed Ellertsson esterni. Osmajic unico riferimento in avanti con alle sue spalle due ex della partita ovvero El Shaarawy e Messias.
Ci sono due ballottaggi ancora da sciogliere:
- Wiafe/Frendrup ed
- El Shaarawy/Vitinha.
GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi.
L'emergenza Milan e le due prove tattiche di AmorimDiscorso più complesso per il Milan che deve fare a meno anche di Pavlović, ko per le coliche. Diawara sicuramente confermato, ma dovrebbe spostarsi al centro della difesa insieme a De Winter. Amorim ha provato due formazioni con la prima in vantaggio:
- La prima alternativa: vede un 4-4-1-1 con Maignan in porta, Gila, De Winter, Diawara e la sorpresa Musah come terzino sinistro. Rabiot e Modrić sulla mediana con Moreira e Cisse esterni. Pulisic a supporto di Ramos.
- La seconda prova: (al momento meno probabile) vede Estupiñán come terzino sinistro e Musah in mediana con Modrić. In questo caso panchina per Cisse con Pulisic esterno e Rabiot a supporto di Ramos.
MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim.
Il fattore Musah terzino e il piano per sbloccare RamosSarebbe molto interessante la prima scelta: Musah non ha giocato molto bene contro il Bologna da terzino, ma Amorim punterebbe su una formazione decisamente offensiva. Certo il rischio di non avere equilibrio sarebbe dietro l'angolo, ma questa possibile scelta potrebbe essere propedeutica a sbloccare Ramos, visto l'inserimento dal primo minuto di Moreira, Pulisic, Cisse e Rabiot.
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