Il progetto del Generali Stadium continua a far discutere a Milano, ma Giuseppe Sala non sembra intenzionato a fare passi indietro. Il Sindaco ha ribadito la propria posizione sul nuovo stadio di Milan e Inter che dovrebbe sorgere nell'area di San Siro, prendendo posizione dopo la richiesta avanzata dal Consiglio comunale di approfondire gli aspetti sanitari legati alla realizzazione dell'opera.

"Rispetto l'opinione del Consiglio Comunale, ma il Consiglio rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti su questo processo. Ne parleremo anche in Giunta, ma non intendo avere ripensamenti sullo stadio", ha dichiarato Sala. Parole molto chiare, con cui il Primo Cittadino ha confermato la volontà di proseguire lungo il percorso già impostato insieme a Milan e Inter.

Il Sindaco ha poi ricordato il lungo confronto che ha accompagnato la vicenda: "Ne abbiamo parlato per tre anni, ognuno faccia quello che ritiene. Io continuerò a essere un uomo coerente e cercherò di andare avanti sul percorso dello stadio". Sala ha anche sottolineato come continuare a rimettere in discussione la questione possa diventare un vantaggio politico per la destra.

La richiesta del Consiglio Comunale e il nodo della valutazione sanitaria

Le dichiarazioni arrivano dopo il voto del Consiglio comunale di Milano, che ha approvato un ordine del giorno con cui viene chiesto di subordinare la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (VIS).

L'obiettivo è approfondire le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini legate alle operazioni previste dal progetto, in particolare demolizioni, smaltimento dei materiali e bonifiche. Si tratta di un passaggio che ha riacceso il confronto politico intorno al futuro dell'area di San Siro, anche per la presenza di possibili rischi ambientali durante i lavori.

L'ordine del giorno ha ottenuto 22 voti favorevoli, sei contrari e un astenuto, mentre numerosi consiglieri erano assenti. La richiesta, tuttavia, non equivale a uno stop definitivo del progetto e non impone automaticamente alla Giunta di sospendere l'iter. Sarà quindi l'amministrazione comunale a dover valutare come procedere.

Milan e Inter, l'obiettivo resta il nuovo stadio

Per Milan e Inter il Generali Stadium rappresenta un passaggio strategico per il futuro dei due club. Il nuovo impianto, presentato alla fine di ottobre, dovrebbe sorgere nell'area di San Siro e prendere il posto dello storico Giuseppe Meazza, che verrebbe demolito dopo il completamento della nuova struttura.

La questione non riguarda soltanto l'aspetto sportivo, ma anche quello economico e infrastrutturale. Un impianto moderno e pienamente accessibile rappresenterebbe una nuova fonte di ricavi per le società, oltre a consentire di offrire ai tifosi un'esperienza differente rispetto a quella attuale.

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Anche l'Assessore allo Sport Martina Riva aveva espresso fiducia nel progetto, dichiarando che gli ostacoli interni al Consiglio comunale non sarebbero stati un problema e ribadendo la convinzione dell'amministrazione sulla bontà dell'operazione.

La posizione di Sala, dunque, è chiara: il sindaco vuole andare avanti nonostante le nuove richieste di approfondimento. Resta da capire come si svilupperà il confronto in Giunta e se le osservazioni del Consiglio comunale produrranno conseguenze concrete sui tempi. Per Milan e Inter, la partita del nuovo stadio è ancora aperta, ma il primo cittadino non vuole rimettere in discussione la direzione intrapresa.