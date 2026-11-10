Il progetto del Generali Stadium, il nuovo stadio che Milan e Inter intendono realizzare nell'area di San Siro, deve fare i conti con un imprevisto ostacolo. A finire al centro del dibattito è stato il Consiglio Comunale di Milano, che ha approvato un ordine del giorno bipartisan per chiedere una revisione dell'attuale procedura di valutazione ambientale e l'introduzione di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

La votazione, avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre, si è conclusa con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 22 assenti. Un risultato significativo anche dal punto di vista politico, considerando che a sostenere l'iniziativa sono stati esponenti sia dell'opposizione di centrodestra sia della maggioranza di centrosinistra, con alcune firme provenienti dal Partito Democratico e dai Verdi.

Generali Stadium, cosa chiede il Consiglio comunale

La richiesta principale riguarda la sospensione dell'attuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), affinché venga predisposto un rapporto ambientale unitario che comprenda tutti gli interventi previsti nell'area di San Siro. Non soltanto, quindi, la costruzione del nuovo impianto, ma anche la successiva demolizione parziale dello stadio Giuseppe Meazza e le operazioni collegate.

L'obiettivo è approfondire preventivamente le possibili conseguenze sulla salute pubblica, considerando i rischi legati alla produzione di polveri, allo smaltimento dei materiali e alle operazioni di bonifica. La Valutazione di Impatto Sanitario dovrebbe essere resa pubblica prima dell'approvazione del Piano Attuativo e diventare una condizione necessaria per il via libera definitivo al progetto.

Il documento prevede inoltre che eventuali criticità sanitarie comportino modifiche al progetto. Qualora dovesse permanere un'incompatibilità con la tutela della salute, il piano non dovrebbe essere approvato nella configurazione attuale.

Sala non è obbligato a seguire la richiesta

La questione presenta anche importanti risvolti politici. La mozione, infatti, non obbliga automaticamente la giunta guidata dal Sindacoad accogliere le indicazioni del Consiglio Comunale. Il voto rappresenta comunque un segnale significativo, soprattutto alla luce delle divisioni che accompagnano da tempo il progetto del nuovo San Siro.

Tra gli interventi più significativi c'è quello di Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo Misto e firmatario dell'ordine del giorno: «La partita del Meazza è aperta», ha dichiarato, sottolineando la necessità di privilegiare la tutela della salute pubblica.

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Anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa, definendola "opportuna e saggia".

Per Milan e Inter si apre dunque un nuovo fronte da monitorare. Dopo la presentazione del progetto del Generali Stadium alla fine di ottobre, il percorso verso la realizzazione del nuovo impianto potrebbe incontrare ulteriori passaggi e verifiche. La partita per il futuro di San Siro, almeno sul piano politico e amministrativo, è tutt'altro che chiusa.