Gaffe di Sport Bild: Simone Inzaghi confuso con Filippo prima di Bayern-Inter

Grande attesa in tutta Europa per il match di questa sera tra Bayern Monaco e Inter, valido per il primo atto dei quarti di finale di Champions League. L’Inter è l’unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione, e l’incontro si preannuncia come un appuntamento fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Tuttavia, l’entusiasmo che accompagna l’evento ha portato anche a qualche imprecisione, come quella che è emersa sulla pagina di Sport Bild, il quotidiano sportivo più noto in Germania.