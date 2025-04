Diego Fuser è sempre stato un calciatore fuori dagli schemi. Non per giocate stravaganti o atteggiamenti sopra le righe, ma per la sua naturale riservatezza, qualità rara in un mondo come quello del calcio. Schivo e poco amante dei riflettori, l’ex centrocampista ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi delle squadre in cui ha militato: Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma. Ma la sua discrezione non va scambiata per mancanza di carattere: Fuser è stato uno dei migliori centrocampisti italiani degli ultimi trent’anni, capace di evolversi da mediano a esterno offensivo con il vizio del gol.